Pausas activas, la clave para el trabajo en casa

Es importante mantener una buena salud mental y física en estos tiempos en que el COVID - 19 nos confinó en nuestras casas. Un factor que debemos tener en cuenta es cultivar un estado físico saludable al momento de trabajar o estudiar desde nuestros hogares, para ello las pausas activas son claves. Deysi León, docente del Programa de Estética y Cosmetología de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, fisioterapeuta especializada en Riesgo laboral y candidata a magister en Actividad física y salud, nos comparte algunas pautas para las pausas activas, las cuales pueden evitarnos dolencias musculares y estrés. “Nuestro cuerpo no debe permanecer más de una hora en la misma posición, pues nuestros músculos sufren contracciones sostenidas y esto lo que nos hace es generar tensiones en los diferentes segmentos corporales. Cuando duramos más de una hora realizando actividades repetitivas, nuestro cuerpo comienza a generar estrés y molestias, por ejemplo, en la zona cervical y en los miembros superiores, asociadas a cuestiones del trabajo como estar en el computador o en celular”, afirma. Por tanto, entre otras cosas, la especialista recomienda mantener posiciones corporales adecuadas y adecuar los lugares donde realiza sus labores para beneficiar su propia salud. (Lea aquí: Claves para un buen trabajo en casa)

1. Adecuar los espacios

La acciones repetitivas, como ya se dijo, generan molestias, sobre todo en el pulgar, muñeca y codo. Algunas de estas molestias están relacionadas con el sitio de trabajo. “Si no tenemos unas condiciones aptas, como por ejemplo la altura del computador con el rango o el ángulo de nuestra mirada y este nos genera mucha flexión en el cuello, esa flexión constante puede generar dolor, molestias cuando terminamos nuestras jornada”, dice la especialista. Añade que en estos casos se podrían hacer adaptaciones. “Por ejemplo, si tienen un computador portátil, que es el común denominador, entonces tratar de ponerlo en una base más o menos alta para que el rango de visión quede a la par; o, con el teclado, tratar de que las muñecas queden rectas al escribir y no se flexionen”, señala. También es importante que el sitio esté bien iluminado y ventilado. (Le puede interesar: 90% de los empleados no tiene condiciones apropiadas para teletrabajar)

2. Ayudan a romper con posturas prolongadas

León asegura que “la primera recomendación que nos da la Organización Mundial de la Salud es realizar 150 minutos semanales de ejercicio físico para beneficiar nuestra salud”. Esto quiere decir que realicemos así sean 20 minutos ejercicios diarios, en general, con lo que se puede ayudar a mejorar nuestra salud cardiovascular. En el caso de las pausas activas, estas nos ayudan a “romper esas posturas prolongadas, podemos estirarnos, estirar los brazos, ponernos de pie, dar algunos pasos, rotar las muñecas, abrir y cerrar las manos, interactuar con los dedos. En la espalda, que también es la principal causa de dolores musculares en jóvenes y adultos, debemos estirarnos, mover el tronco hacia adelante y hacia atrás, hacer inclinaciones en la zona pélvica, círculos en la cintura”.