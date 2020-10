“Piense en el virus como humo de tabaco que hay que intentar no tragar”

Según el experto, la OMS ha rechazado por una “cuestión histórica” el contagio por el aire, como ya hizo en su día con la tuberculosis, que no fue hasta 40 años después cuando se admitió, y por una cuestión “práctica”, porque en un principio no se contaba con suficientes mascarillas para protegerse de la infección.

El miembro honorario de la Asociación Americana de Investigación en Aerosoles recomendó en rueda de prensa telemática que la gente piense en el virus como si fuera humo de tabaco que hay que intentar no tragar. (Le puede interesar: Tapabocas, más indispensable de lo que imaginas)

Si es inevitable...

En caso de que sea inevitable estar en un local, como ocurre en colegios o centros de trabajo, Jiménez apuesta por ventilar para “limpiar el aire” y que el aire contaminado por el virus no vuelva a ser inhalado por otras personas. El experto señaló que no se puede indicar una manera universal de ventilar, sino que depende de la situación, pero sí apuntó a que el CO2 en el ambiente no sea superior a 700 partículas por millón, pues garantiza que como mucho el 2% del aire respirado es aire que ha expulsado otra persona, cifra que se reduciría a 500 en lugares “más peligrosos”, como gimnasios o sitios donde se cante o grite.

“Los contagios masivos se dan en lugares donde se pasa bastante tiempo hablando”, sostuvo Jiménez, quien recalcó que al hablar expulsamos diez veces más cantidad de aerosoles y al cantar o gritar cincuenta veces más.

De hecho, su preocupación comenzó al investigar el contagio masivo en un coro de EE.UU. donde el paciente cero no había hablado de cerca con nadie.

Jiménez, que mantiene contacto con el Gobierno de España, es partidario de llevar las aulas a la calle pese al invierno y citó el ejemplo de Nueva York y Boston, que dieron las clases en el exterior durante la epidemia de tuberculosis de 1910.

El catedrático señaló que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidosya reconocen el contagio por inhalación y matizó que no siempre que se emiten aerosoles se expulsa el virus sino que es “esporádico” y por eso ocurre que aveces no se contagian contactos estrechos.