Por qué no deberías quitarte el tapabocas

Evitar las bacterias en el aire durante las cirugías. Ese era el principal propósito de los tapabocas a finales del siglo XIX, cuando aparecieron las mascarillas más parecidas a las que usamos en nuestros días, aquellas eran hechas de gasa.

Según la revista virtual de literatura médica Medigraphic, solo fue hasta 1926 cuando se estableció que debían usarse de forma obligatoria en los quirófanos, luego de que el cirujano austro húngaro Jan Mikulicz comprobara que, incluso durante el ‘discurso tranquilo’, se rocían gotitas en el aire en minutos y que en heridas infectadas se encontraron los mismos microorganismos que había en las narices y gargantas de cirujanos y enfermeras. Hoy nos parece descabellado que un cirujano nos opere sin tapabocas, ¿verdad?

El tapabocas salió de los quirófanos para meterse en las vidas de todos desde que estalló la pandemia del nuevo coronavirus y para Fabián Cardona, vicepresidente de Salud de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), usarlo de forma correcta trasciende lo individual para convertirse en una manifestación de nuestra responsabilidad en la sociedad. (Le puede interesar: COVID-19 y espacios cerrados: el que se descuida, ¡pierde!)

“El paciente asintomático también puede contagiar, así que aquí tenemos una responsabilidad social, porque, si lo transmite a una persona mayor en su casa, por ejemplo, a un abuelo que tenga hipertensión... El virus nos abre un camino de responsabilidad social, que no es solamente adherirnos a las medidas para protegerme a mí, sino también a los demás”, asegura Cardona y siempre destaca que usar el tapabocas de forma correcta es fundamental, pero no serviría de nada si no nos adherimos a las demás medidas bioseguras: lavarnos las manos constantemente y respetar la distancia física mínima de dos metros con otras personas. Más allá de que usar mascarilla sea obligatorio en el país, todos deberíamos llevarla al salir de casa, incluso a lugares cerrados, porque:

1. “Hasta ahora, la gran cantidad de medicamentos que creíamos que servían la fuimos a probar y no tienen la efectividad que esperábamos, no tienen un impacto importante en la disminución de la mortalidad, tampoco hay vacuna, entonces lo que tenemos que buscar es reducir el contacto con otros y que la persona que esté contagiada no les pase la infección a los otros. Las medidas bioseguras, en conjunto, son lo único efectivo”.

2. “Hay un mensaje importante aquí: hay pocos casos, pero se han visto reinfecciones. Son muy pocos casos para los millones de contagiados, pero esto nos indica que, aún después de cursar la enfermedad, a ese paciente podría volverle a dar y, así la probabilidad sea poca, es importante que todos usemos el tapabocas y acatemos las medidas de prevención”. (Lea también: Tapabocas, más indispensable de lo que imaginas)

3. Según Cardona, quienes usan correctamente el tapabocas y ponen en práctica las medidas de prevención reducen drásticamente las probabilidades de contagiarse del nuevo coronavirus pero, si llegase a ocurrir, tendrían menos probabilidades de enfermar gravemente de COVID-19 y necesitar ser hospitalizados porque reciben mucha menos carga viral.

4. El pediatra y neonatólogo Hernando Baquero La Torre, decano de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte, explica: “Cuando nosotros estamos infectados y respiramos, algunas de esas partículas virales salen al ambiente y pueden convertirse en partículas contaminantes para los sujetos que estén cerca. Si hablamos, el número de partículas crece, porque, a medida que decimos las palabras estamos exhalando aire, y esa cantidad de aire está dispersando más partículas y si gritamos o cantamos, es la máxima expresión de la capacidad de diseminar partículas al aire”, por eso es fundamental usar el tapabocas aún en espacios cerrados y poco ventilados.

5. El investigador español José Luis Jiménez asegura que es “casi imposible” que dos personas reunidas en el exterior, con mascarilla y respetando la distancia de seguridad se infecten del nuevo coronavirus.