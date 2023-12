Primeros auxilios para salvar a una mascota de la pólvora y otros riesgos

Gregory Joao Montaño Escobar, veterinario.

- No darles a beber leche, ni huevos. Muchas personas piensan que estos “remedios caseros” ayudan, pero lo cierto es que pueden agravar la situación.

- Ir a un centro veterinario de inmediato.

- No todos los alimentos no son aptos para el consumo de nuestras mascotas. ¡Recuerda que ellas tienen su comida especial y no les des pasteles, tampoco huesos o sobras que pueden causarles obstrucciones!