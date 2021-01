¿Pueden vacunarse contra el COVID-19 las personas con VIH?

-En EE. UU. se recomienda que las personas con VIH se vacunen también. Hay que aclarar que las vacunas de COVID-19 no se replican en el organismo, y por consiguiente, son muy seguras, aun en personas con varias enfermedades.

¿Persona de 79 años con un buen control de VIH dice la EPS que no aplica con riesgo alto? ¿Cuál es la recomendación?

-Los estudios iniciales incluyeron un grupo diverso de personas con diferentes enfermedades (incluyendo diabéticos) y no se reportaron efectos negativos por la vacuna. Por consiguiente, se recomienda que estos pacientes se vacunen, especialmente porque se encuentran más susceptibles a la enfermedad severa del COVID-19.

El VIH está entre las comorbilidades contempladas en el plan de vacunación contra el COVID-19 del Ministerio de Salud en Colombia.

-La mayoría de las personas, aun las personas con enfermedades, pueden recibir la vacuna, pero se debe hablar con su doctor para cerciorase antes. El CDC no da ninguna recomendación acerca de las perdonas que tienen Stevens-Johnson.

-La mayoría de las personas que han sido previamente infectadas muestran inmunidad contra el virus, sin embargo, se han reportado reinfecciones y esto es, en parte, debido a que los títulos de anticuerpos antivirales disminuyen después de varias semanas. La recomendación es que las personas que les dio COVID-19 deberían vacunarse para reforzar su respuesta inmunológica, pero se recomienda esperar por lo menos 90 días después de recuperarse. Esto es por 2 razones. Primero, porque la respuesta inmunológica requiere de un lapso de “descanso” para madurarse y, segundo, porque es probable que las personas que han sido previamente infectadas por el SARS CoV-2 tengan inmunidad suficiente durante los primeros 90 días, y es mejor administrar la dosis a una persona que no tenga inmunidad alguna contra el virus.

En el caso de personas que han presentado reacciones a otras vacunas diferentes, como la influenza, etc., se debe consultar con el doctor y, si se decide vacunarse, se recomienda observación extendida por lo menos por 30 minutos, con disponibilidad de tratamientos como epinefrina en caso de una reacción severa. Personas con otros tipos de alergia (i.e. a animales, al látex o a medicamentos) sí pueden vacunarse. (Lea también: Lo esencial para superar el COVID-19 es...)

-La gran mayoría de personas puede recibir la vacuna del COVID-19, puesto que estas vacunas son extremadamente seguras. Los Centros de Control de Enfermedades de EE. UU. (CDC) sugieren no vacunar a personas con alergias al polietilenglicol (PEG) o polisorbato, los cuales son componentes de la vacuna de Pfizer. Igualmente, las personas que han mostrado anafilaxia (Reacción alérgica grave y potencialmente mortal) severa después de la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 se deben abstener de recibir la segunda dosis. En este caso se recomienda no administrar la segunda dosis o refuerzo.

¿Quiénes no son candidatos de recibirla?

¿Qué es?

El síndrome de Stevens-Johnson es un trastorno grave poco común de la piel y de las membranas mucosas. Suele ser una reacción al medicamento que comienza con síntomas similares a los de la gripe, seguidos de un sarpullido doloroso que se disemina y ampollas. Luego, la capa superior de la piel afectada muere, se desprende y comienza a curarse después de varios días.

-No es cierto. Los estudios preliminaries también se hicieron en personas mayores y con comorbilidades, y mostraron eficacia y seguridad.

Para mayores con comorbilidades, ¿es verdad que no debe aplicarse?

-Esto depende de la persona y, como hemos estado con este virus por un año solamente, no se sabe mucho acerca de la durabilidad de la respuesta inmunológica. Ha habido publicaciones que han sugerido que los anticuerpos contra el virus disminuyen significativamente semanas después de la infección. Pero esto es normal y se ve en otras infecciones o después de vacunaciones. Un articulo reciente demuestra la presencia de memoria inmunologíca 8 meses después de la infección por el SARS CoV-2. Aunque los títulos de anticuerpos disminuyen significativamente después de una infección o vacunación, la mayoría de personas siguen teniendo anticuerpos por años o de por vida, aunque estos disminuyen con el pasar del tiempo.

Tengo 50 años y una enfermedad terminante, no estoy en control médico... ¿Me puedo vacunar?

-Recientemente, se han reportado mutaciones del SARS CoV-2 en el Reino Unido y otras partes del mundo, pero es muy probable que las vacunas sigan siendo eficaces contra estas variantes virales, porque las vacunas generan anticuerpos y células T que atacan diferentes epitopos o determinantes antigenicos del virus. El SARS CoV-2 no ha mutado mucho, comparado con la Influenza o el VIH, y, por esta razón, es altamente probable que la vacuna siga funcionando. Un estudio reciente mostró que los anticuerpos en pacientes vacunados con la vacuna Pfizer neutralizan al variante del Reino Unido. Aunque este experimento fue en un tubo de ensayo, los resultados dan confianza que la vacuna otorga protección de amplio espectro.

¿Por qué la vacuna de Pfizer que debe almacenarse a -70 °C y no la de AstraZeneca o Spunit V?

Si se están vacunando, ¿por qué no frena la pandemia en esos lugares?

-La respuesta inmunológica requiere 1-2 semanas para generarse. En EE. UU. empezaron a vacunar a los profesionales de la salud hace solo tres semanas y, por consiguiente, no se se ha tabulado la información todavía. Hay que esperar más semanas o meses para que las estadísticas empiecen a mostrar resultados. Sin embargo, estas vacunas han mostrado gran eficacia en estudios anteriores que comenzaron a principios del año pasado.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna y en cuánto tiempo se manifiestan?

-La persona podría presentar dolor en el brazo inyectado, fiebre y otros síntomas como cansancio, y esto es completamente normal. También hay personas que no sienten nada.

¿En cuánto tiempo podrán vacunarse los menores de 16 años?

-Los estudios iniciales de varias de estas vacunas no incluyeron a menores de edad. Pero ya se están haciendo estos estudios para determinar si los menores de edad responden igualmente a la vacuna. No se sabe con certeza cuando se dará luz verde para que los menores de edad reciban esta vacuna, pero no tardará mucho.

¿Por qué se ha repetido la infección en los vacunados y en los que ya tuvieron COVID?

-Las vacunas contra el SARS CoV-2 previenen la patología del COVID-19, pero estudios preliminaries sugieren que estas no necesariamente previenen la infección en todas las personas. Esto es debido a que las células de memoria inmunológica se toman un tiempo en identificar al virus, multiplicarse y atacar al virus.

Durante este tiempo de reactivación inmunológica, el virus puede replicarse levemente en las vías respiratorias superiores, pero después de varias horas la memoria inmunológica empieza a controlar al virus, previniendo que este se disemine a las vías respiratorias inferiores y otros tejidos del cuerpo.