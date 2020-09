Resiliencia, clave para criar niños emocionalmente sanos

La misma Diana explica que nuestros pequeños están ante “un escenario educativo que no eligieron”, aunque, por ejemplo, en Alemania estén regresando a clases en medio del distanciamiento físico y en Colombia aún estén inmersos en la educación virtual, pero en todos los casos, y a pesar de ser una situación difícil, “como adultos también estamos ante una oportunidad única para replantear incluso el sentido mismo de la educación”. (Le puede interesar: Las recomendaciones de los expertos en salud mental frente al coronavirus)

La Real Academia Española define la resiliencia así: “Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos”, y aunque no todos tenemos el concepto presente o la potenciemos, es claro que es posible incluso desde la infancia, trabajarla y aumentarla y para hacerlo, hay que tener en cuenta:

-“Ser resiliente no es privarnos o privar a un menor de sus emociones; no tiene nada que ver con no sentir dolor, rabia, frustración, miedo o tristeza”.

-La resiliencia debe partir de un punto de vista realista. No podemos apartar a los niños de la realidad, hay que explicársela según cada contexto, y este es el primer paso para educar en resiliencia. (Lea también: En la vida, la mejor aliada es la resiliencia)

-“Sabemos, y esta crisis nos ha ayudado a reforzarlo, que el objetivo de la educación no es impartir conocimientos prefabricados, y que el sistema educativo enfrenta un gran reto, que ya varios expertos han señalado. En muchos países ya se reconocen y se priorizan los temas socioemocionales del aprendizaje, y existe consenso en que el impacto potencial puede ser inmenso y que promover la resiliencia en la infancia es necesario”, concluye Diana.