¿Sabe cuál es la “edad de su corazón”?

El término “edad del corazón” sirve para entender el riesgo personal de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Un corazón con menos edad cardíaca significa que el riesgo es menor.

El cálculo se basa en los factores personales de riesgo para enfermedad cardíaca, como la edad, la presión arterial y el colesterol, así como la alimentación, la actividad física y el hábito de fumar.

El Estudio de Framingham (estudio sobre el corazón) adaptó una herramienta gratuita para calcular la edad del órgano cardíaco y la puso a disposición del público en el sitio web del Estudio de Framingham (en inglés).

Si usted es igual a muchas otras personas, la edad de su corazón es mayor a su edad real. No obstante, si adopta un estilo de vida más sano, puede reducir la edad de su corazón. Al inicio, concéntrese en hacer solo uno o dos de los cambios que aparecen a continuación y que son recomendados por el doctor Francisco López Jiménez, cardiólogo de Mayo Clinic.

Usted puede reducir los factores de riesgo para enfermedad cardíaca de la siguiente manera:

- Deje de fumar, si tiene el hábito.

- Haga al menos 150 minutos de actividad física por semana.

- Ingiera alimentos sanos para el corazón, como verduras, frutas, semillas, frutos secos, legumbres, granos integrales y proteína magra, sobre todo pescado.

- Restrinja el consumo de sal en su alimentación.

- Mantenga un peso sano.

- Reduzca la presión arterial.

- Mejore el colesterol.

- Controle la glucosa sanguínea, si es diabético.

Recomendaciones para reducir el riesgo en la salud cardiaca

Para mejorar la salud cardiaca no es necesario hacer grandes cambios. Incluso los pasos pequeños y sencillos pueden tener efectos asombrosos.

Uno de los factores que más disminuye el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca es pasar de tener un estilo de vida sedentario a estar activo por tan solo una hora a la semana. Por supuesto, cuanta más actividad se haga, mejor se sentirá. Solo una hora de actividad a lo largo de la semana hace la diferencia.

Los profesionales de la salud de Mayo Clinic desarrollaron el Plan de Mayo Clinic para el Corazón Saludable: Comer 5, Moverse 10 y Dormir 8.

Comer 5. Come cinco porciones de frutas y vegetales por día para reforzar la salud del corazón. Comienza con el desayuno e incluye al menos una porción de frutas o vegetales. A la hora de un tentempié, elige comer vegetales o frutas entre las comidas. Haz un esfuerzo consciente para incluir frutas y vegetales en las comidas diarias. No te preocupes mucho por los alimentos que no debes comer; solo concéntrate en comer cinco porciones o más de frutas y vegetales por día.

Moverse 10. Agrega al menos 10 minutos de actividad física de intensidad moderada a tu rutina diaria. Las recomendaciones del gobierno dicen que hay que hacer actividad física durante 30 minutos o más por día, pero, en resumen, incluso 10 minutos hacen la diferencia.

Por ejemplo, estudios comprobaron que con solo 60 a 90 minutos de actividad física por semana se puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca hasta un 50 por ciento. Eso es un gran beneficio para un compromiso pequeño de tu parte. No tiene que ser complicado; por ejemplo, sube por las escaleras, sal a caminar, simplemente muévete. A medida que te vuelves más activo, puedes intentar incrementar la cantidad de actividad cada día.

Dormir 8. La calidad del sueño es importante para el corazón. Puede ser difícil hacerte tiempo para dormir bien, pero es importante. Durante dos semanas, trata de tener ocho horas de sueño de buena calidad. Sí, las necesidades de sueño de cada persona varían ligeramente, pero ocho es un buen número.

Lo importante para reducir los factores de riesgo en enfermedad cardiaca, es empezar a hacer algo y mantenerlo.