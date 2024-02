¿Sabes distinguir una relación tóxica? Un psicólogo nos comparte pistas

“Cada persona vive su relación de pareja de una manera diferente y por eso es muy difícil distinguir qué actitudes se consideran del todo tóxicas y cuales no, porque al final también depende de la importancia y el valor que tenga para cada persona”, explica Neira.

Problemas de pareja: no todos son tóxicos

A lo largo de cualquier relación de pareja es natural tener diferencias, cometer errores o pasar por baches, lo cual no significa que esa relación sea tóxica.

Cuando un amor no es correspondido o en una relación de pareja se pierde la chispa por una o ambas partes, eso no implica que la relación sea tóxica.

Si hay diferentes perspectivas o ambiciones de futuro, eso tampoco supone tener un comportamiento tóxico con tu pareja.

“Escuchar sin juzgar lo que mi pareja me está contando, lo que está pensando, no intentar forzar que la persona tenga mis aficiones, mis gustos, los mismos círculos sociales... Estos son comportamientos sanos para la pareja”, afirma el especialista. Lea: Salud mental en una relación de pareja: consejos para no “perder la cabeza”