Se embarazó con óvulos de su esposa y espermas de un donante a los 43 años

Camila Chain.

Antes de la llegada de Tobías, ¿qué ocurrió?

“A Kelly le extrajeron 27 folículos en un solo proceso, pero de esos solo tuvimos cuatro embriones sanos, sin embargo, los dos primeros nos dieron negativo, seguramente porque me estresé. Tobías es el tercero de ese intento, es más, él tiene un hermanito congelado. Antes de este proceso, también probamos con mis propios óvulos, pero yo tengo 44 años y a esta edad la calidad de los óvulos ya disminuye radicalmente, entonces no lo logré. No cualquier persona lo logra. Hace tres años yo fui la que comenzó una inseminación simple, pero por mi calidad ovárica eran embarazos no viables, el mismo cuerpo dice que no, que no viene bien. El cuerpo es una máquina maravillosa”. Lea: Reproducción asistida: óvulos vitrificados mantienen su calidad

En esta nueva etapa de mamá, ¿qué le ha tocado aprender?

“Muchas cosas. La más difícil fue darle leche materna, algo que uno creería que por ser tan natural es sencillo, pero no, hay una técnica, es doloroso al principio, a veces es frustrante porque uno cree que es mala mamá porque no le sale la suficiente leche. Lo otro es aceptar, desde el amor y soltando el ego a un lado, que la vida de uno cambia para siempre, que por unos meses largos debo dejar de ser lo que venía siendo como ser humano para ayudar a esta persona a crecer”.

¿Cómo sueña la educación de su hijo?

“Es difícil tomar esas decisiones ahora porque uno no sabe qué es lo mejor o realmente para dónde vamos, cuando escucho familias que tienen dificultades en los colegios porque sus hijos no los aceptan porque tiene dos mamás, eso me da un dolor y una tristeza. Pero sí quiero que desarrolle sus intereses, sus dones; que no sienta que tiene que aprender de todo, sino que desarrolle lo que sabe hacer. Sueño con un lugar donde descubran lo que este joven hace mejor y se lo ayuden a potenciar. Que sea feliz, libre, queremos que crezca en el campo, que tenga contacto con los animales, que siembre en su propia granja, ya compramos un terreno, pero todavía no hay nada”.

También nació otro hijo, su segundo libro...

“Sí, nacieron casi a la par. Empecé a escribirlo cuando tuve la primera pérdida en 2020 en México, porque empecé a entender que el proceso sería largo y difícil. Desde un principio sabía que el final del libro sería cuando naciera mi hijo, fue una presión que yo misma me puse para no rendirme. A veces cuando voy por ahí y me pasan cosas, siento que no me gustaría que otras personas las vivieran, que no pasen por esos desiertos que yo pasé, que les toque más fácil”.