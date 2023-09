¿Se hará un procedimiento estético? Experta aclara 5 mitos y realidades

En casos como la aplicación de toxina botulínica, el procedimiento es rápido, cómodo e indoloro, pudiendo causar molestia pero no dolor, por tanto no amerita la aplicación de anestésicos. Y, en todos los casos, antes de cualquier procedimiento se conversa con el paciente y se toma una decisión en conjunto. Lea: Toxina botulínica no es solo para arrugas: conoces sus múltiples beneficios

3. Con el tiempo, la toxina botulínica paraliza o deforma la expresión del rostro. Falso. La toxina botulínica realiza un bloqueo transitorio de la contracción muscular, atenuando y disminuyendo las líneas de expresión del tercio superior del rostro (entrecejo, patas de gallo y líneas frontales). De esta manera, cuando el efecto de la toxina botulínica finaliza, la contracción muscular regresa sin ninguna consecuencia negativa, así que es falso que la toxina botulínica deforme las expresiones del rostro.

4. Las sustancias de relleno inflaman el rostro en exceso y la persona se ve irreconocible. Falso. Este es sin duda el más grande miedo de muchos pacientes que nunca se han realizado ningún procedimiento estético y quieren iniciar. La respuesta es no, siempre y cuando se acuda a expertos. El ácido hialurónico es el relleno facial más usado y conocido en la actualidad. Cuenta con registro del Invima y es un gran aliado a la hora de realizar procedimientos estéticos, debido a que ayuda a dar una armonización facial adecuada.