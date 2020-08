¿Serías voluntario para probar la vacuna anti COVID-19?

¿Cómo es el proceso para probar la seguridad y la eficacia de las vacunas?

-El proceso consiste en seleccionar un grupo de personas sanas, en ellas se busca probar si no se producen efectos tóxicos de las vacunas. Además, luego de superada esta etapa, se escogen individuos con algunas enfermedades de base para determinar si la vacuna podría causar afectaciones que empeoren al paciente. Luego de aplicarse masivamente se siguen registrando los efectos y si hay daños asociados a la aplicación de la vacuna; cosas que serían difíciles de determinar en las primeras etapas.

¿Cuántas personas participan en ese proceso?, ¿hay un número estándar?

-No, no existe un número estándar. Se suelen aplicar análisis estadísticos que ayuden a determinar el número de individuos o lo que se llama el tamaño poblacional idóneo para tener una buena representación de la población. Esto está asociado a la prevalencia o frecuencia del fenómeno que se esté analizando. Así, en unos casos podrían ser 10.000 o más.

¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los voluntarios en los que se prueban las vacunas?

-Precisamente, que sean voluntarios y sanos.

¿Qué pasa si la vacuna causa problemas de salud en uno de los voluntarios?

-A no ser que cause la muerte, el proceso puede continuar y se registra la frecuencia con que aparecen las complicaciones. De todas formas, hay que tener en cuenta que no existe ningún medicamento cien por ciento seguro. En estos casos, se valora el nivel de riesgo y la seguridad que ofrece más la protección que brinda. Así, aunque pueda haber efectos colaterales en algunos pacientes si no se supera un umbral y los efectos no generan efectos irreversibles se considera un nivel de seguridad que permite su salida al mercado.