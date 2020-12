¡Sí puedes ser feliz!

“Aunque tal vez hayas pensado, como mucha gente, que una persona es feliz por haber nacido rica o bella, o por vivir una vida sin estrés, la realidad es que, en promedio, las personas que tienen riqueza, belleza o menos estrés no son más felices que aquellas que no gozan de esos beneficios”. (Le puede interesar: Una nueva felicidad)

“Rodéate de personas felices. Rodearse de personas que estén satisfechas levanta el ánimo. Y cuando eres feliz, aportas algo a quienes te rodean”.

“Aumenta tu acervo emocional usando palabras y realizando acciones gentiles. Ten cuidado y sé amable ante la crítica. Hazle saber a las personas que agradeces lo que hacen por ti o incluso simplemente que te alegras de que sean parte de tu vida”.

“Hazte el compromiso de poner en práctica la gratitud. Identifica cada día por lo menos una cosa que enriquezca tu vida. Cuando te descubras teniendo un pensamiento ingrato, intenta sustituirlo por uno de gratitud. Por ejemplo, reemplaza la frase ‘Mi hermana olvidó mi cumpleaños’ por ‘Mi hermana siempre estuvo conmigo en los tiempos difíciles’. Que la gratitud sea lo último en lo que pienses antes de irte a dormir. Que también sea el primer pensamiento que tengas cuando te despiertas por la mañana”.

“Desarrolla el hábito de ver el lado positivo de las cosas. No es necesario que seas exageradamente optimista; después de todo, las cosas malas sí suceden. Sería muy tonto hacer de cuenta que no es así. Pero no tienes que dejar que lo negativo tiña toda tu perspectiva de la vida. Recuerda que lo bueno que tienes casi siempre supera a lo malo”.

Tener un objetivo otorga un sentido de propósito, refuerza la autoestima y une a las personas. No importa tanto cuál es tu objetivo como que el proceso de trabajar en pos de lograrlo sea significativo para ti. Intenta alinear tus actividades diarias con el significado y el propósito de tu vida a largo plazo. Los estudios de investigación sugieren que las relaciones brindan el mayor significado y propósito a la vida. Cultiva relaciones significativas”.

“No pospongas los momentos de alegría para cuando estés menos ocupado o menos estresado. Es probable que eso nunca suceda”. En su lugar, busca oportunidades para disfrutar de los pequeños placeres de la vida cotidiana. En vez de sentir nostalgia por el pasado o preocupación por el futuro, enfócate en las cosas positivas del momento presente.