Sigue estas recomendaciones si hay una persona con COVID-19 en casa

8. La persona enferma deberá seguir en todo momento las medidas de higiene respiratoria: cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables o el codo flexionado, lavándose las manos inmediatamente después.

9. La persona enferma no debe recibir visitas durante el periodo de aislamiento.

10. Debe usar tapabocas cuando esté cerca de otras personas (por ejemplo, cuando esté compartiendo una habitación), si tiene que recibir en su casa atención médica o si presenta una emergencia y debe desplazarse a un hospital. Si no puede usar una mascarilla las personas que vivan con usted debería ponerse una mascarilla si entran a su habitación.

11. Las mascarillas no deben reutilizarse. Cuando se ha estado en contacto próximo con una persona infectada. Para quitársela, no toque la parte de adelante y lávese las manos una vez la quite.