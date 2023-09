Síndrome de Turner afecta a las niñas: la altura promedio es de 1.43 metros

En algunas personas, los síntomas son leves, pero en otras, puede causar problemas de salud graves. No obstante, muchos de los problemas que afectan a las niñas con Síndrome de Turner pueden controlarse o corregirse con un manejo médico adecuado.

El Síndrome de Turner es un trastorno causado por la ausencia parcial o completa de un cromosoma X, y afecta solo a las mujeres, provocando que sean más bajas que el resto y que no maduren sexualmente a medida que alcanzan la edad adulta.

- Pubertad: la mayoría de las niñas con Síndrome de Turner no comienza la pubertad de manera natural.

- Reproducción: la mayoría de las niñas con el trastorno no tienen ovarios o los ovarios no funcionan adecuadamente. Sin el estrógeno que producen los ovarios, las niñas no tienen un desarrollo normal de sus senos.

- Cardiovascular: el Síndrome de Turner puede causar problemas en el corazón o en los vasos sanguíneos principales. Además, alrededor del 20% de las niñas y el 40% de las mujeres con Síndrome de Turner tienen presión arterial alta.

Lea: ¡No los pases por alto! Controles tempranos detectan trastornos

- Riñones: la función renal suele ser normal, aunque en algunos casos se pueden presentar problemas renales.

- Osteoporosis: con frecuencia se presentan bajos niveles de la hormona estrógeno, que puede ponerlas en riesgo de desarrollar osteoporosis.