“Solo debes poner de tu parte”, uno de los mitos sobre el trastorno bipolar

DGM: No. No son “cambios de humor” como los conocemos. Son episodios de depresión mayor, de manía o hipomanía. Es algo mucho más complejo. Lea: Esto es lo que significa “manía” en psicología

DGM: No. La persona puede sentirse en exceso “animada”, eufórica o irritable, lo cual puede hacer que no pueda conciliar el sueño y que sea propensa a conductas de riesgo, en algunos casos al grado de requerir hospitalización.

3. Depende de la voluntad de la persona “controlar su estado de ánimo”, solo “debe poner de su parte”.

DGM: No. Los trastornos mentales no se eligen, la persona no elige su estado de ánimo, no es tan sencillo, no es cuestión de “poner buena actitud o echarle ganas”, hay una química cerebral que no se puede desconocer. Lea: Selena Gómez aborda su lucha contra problemas mentales en nuevo filme

4. No hay ningún tratamiento para el TB.

DGM: Falso. Claro que sí lo hay. La combinación del tratamiento psicológico y psiquiátrico ha demostrado excelentes resultados. La psicoeducación a la familia también es fundamental para el éxito del tratamiento.