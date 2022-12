¿Su hijo tiene piojos?: 3 consejos para prevenir el contagio

¿Su hijo llegó del colegio con comezón en la cabeza? Puede deberse a un caso de piojos, que son parásitos que se alimentan de sangre humana para sobrevivir, y aunque son difíciles de eliminar, no es imposible.

Además, MedLine Plus, el servicio de información en línea de la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU., explica que los piojos que aparecen en la cabeza "son uno de los tres tipos que viven en humanos. Los otros dos tipos son piojos del cuerpo y ladillas. Cada tipo de piojo es diferente, e infectarse de un tipo no significa que se contagiará con otro".

Aunque cualquiera puede contagiarse de piojos, lo cierto es que los niños son quienes presentan esta afección con más frecuencia, por lo que es importante conocer cómo se contagian y previenen.

¿Cómo se contagian los piojos?

Desde MedLine indican que los piojos "se contagian a través del contacto cercano de persona a persona". Sin embargo, también se pueden transmitir al compartir objetos personales como accesorios o cepillos para el cabello.

Por otra parte, los expertos aclaran que cuando alguien se contagia con estos parásitos, no quiere decir que sea una falta de higiene personal: “La limpieza no se relaciona con tener piojos, así como tampoco se puede contraer piojos de los animales. Los piojos no transmiten enfermedades”.