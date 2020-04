Superhéroes de verdad: Ivana Babilonia y Johanna Turizo

Kelly Johanna Turizo Cano.

38 años.

Fisioterapeuta en la Clínica Medihelp Services.

Kelly llega a trabajar todos los días con la convicción plena de que los pacientes no son simples enfermos, sino que son seres humanos que atraviesan por momentos difíciles y necesitan una mano amiga. Ella está dispuesta a ser esa mano amiga que los trata con mucha empatía en medio de tanto dolor. “Si bien es cierto que existe la incertidumbre y el temor entre todas las personas durante esta pandemia, también que existe el compromiso, la responsabilidad y la seguridad, algo que en el área de la salud es primordial”, dice esta fisioterapeuta.

Al preguntarle por eso que la hace despertarse y trabajar todos los días, más allá de la mera necesidad económica de hacerlo, ella responde: “Primero, el amor a Dios, porque es Él quien me da las fuerzas necesarias para seguir adelante y segundo, el amor a mi profesión, porque de eso se trata mi trabajo, amor, vocación, calidad y satisfacción de ver a un paciente recuperarse y reencontrarse con su familia.

“Salir día a día de mi casa y dejar a mi familia sin pensar a lo que me voy a enfrentar no es fácil, por eso les pido a todos los cartageneros que tomen conciencia de lo que está sucediendo y acaten las órdenes de aislamiento, el virus está en cualquier lugar y no sabemos cómo puede reaccionar en nuestro organismo, por eso hoy les digo piensen en su salud, en sus familias, en su comunidad porque esto se trata de un trabajo en equipo: si no nos cuidamos todos nunca terminará”.