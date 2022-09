Terapia mejoraría la salud cognitiva en pacientes con síndrome de Down

El Síndrome de Down provoca diversas manifestaciones clínicas, entre ellas el deterioro de la capacidad cognitiva.

El estudio, cuyos resultados se publican hoy en Science, ha sido liderado por la Universidad de Lille (Francia) y el Hospital Universitario de Lausanne (Suiza), y ha contado con la participación de la Universidad española de Córdoba (UCO) y del Instituto español de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (Idibaps). Lea aquí: Síndrome de Down, la importancia de la prevención en los más pequeños

Un equipo internacional de investigadores ha desarrollado una terapia basada en la proteína GnRH que ha mejorado las funciones cognitivas de un pequeño grupo de pacientes con síndrome de Down.

La hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) es una proteína esencial en la función reproductiva, “la señal con la que el cerebro controla el sistema reproductor”, explica en declaraciones a EFE el coautor del estudio Manuel Tena Sempere, investigador de la UCO y del Centro español de Investigación Biomédica en Red (Ciber) de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición.

Sin embargo, en el laboratorio de Neurociencia y Cognición de Lille, dirigido por Vincent Prévot, los investigadores descubrieron que en modelos de ratón del síndrome de Down esta proteína no funciona adecuadamente, lo que contribuye al deterioro cognitivo asociado a este síndrome. Es decir, GnRH también juega un papel esencial en la función cognitiva. Le puede interesar: Personas con síndrome de Down son genéticamente susceptibles al COVID

A partir de este hallazgo, los investigadores de Lille (cuya primera autora es María Manfredi-Lozano, actualmente en la Universidad de Sevilla) realizaron una prueba de concepto en ratones para restablecer el sistema GnRH e intentar que funcionase correctamente.

Mediante distintas aproximaciones y pruebas para revisar la función cognitiva y olfativa de los ratones, demostraron que al activar las neuronas GnRH se normalizaba el sistema y mejoraban ambas funciones.

Estos hallazgos se probaron después en una fase clínica que se llevó a cabo en el Hospital Universitario de Lausana, en un estudio con siete pacientes varones con síndrome de Down de entre 20 y 50 años.