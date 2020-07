Trasladarse en medio de la pandemia, ¿qué debe hacer?

Muchas personas se han vuelto a movilizar en transporte público, bicicleta o vehículo particular diariamente debido al retorno de sus actividades por el levantamiento gradual a nivel nacional de las restricciones por la COVID-19 y a la reapertura de negocios y sectores económicos.

En el caso de los que usan el transporte público y los servicios de uso compartido de automóviles como taxis u otras plataformas, el contacto directo con otros viajantes puede representar un riesgo que genera preocupación con respecto a la seguridad y la propagación de la infección. Esto se debe a que se cree que la COVID-19 se transmite principalmente de persona a persona mediante las gotitas que expulsa una persona infectada al estornudar, toser o hablar y que pueden quedar en el ambiente o en las superficies de objetos.

“Es importante que las personas recuerden que la COVID-19 aún está presente en la mayoría de las ciudades», pero aún más importante que recuerden que este virus afecta con mayor intensidad a adultos mayores e inmunodeprimidos. De modo que los viajantes deben pensar en sus familiares y amigos a quienes podrían transmitir la infección”, señala la doctora. Abinash Virk, médica de enfermedades infecciosas de Mayo Clinic.

La doctora Virk sugiere algunas medidas de seguridad que puede implementarse si se viaja en transporte público con otras personas o al interior de un vehículo compartido.

Consejos de seguridad contra la COVID-19 para el uso compartido de un automóvil. Las personas que para su desplazamiento comparten o compartieron un automóvil con otros que no son integrantes de su familia inmediata deben usar una mascarilla de tela. Si los pasajeros no son familiares, intente viajar regularmente con las mismas personas teniendo en cuenta su ruta.

Puede viajar sin problemas en automóviles con aire acondicionado; no hay información que afirme que esto contribuya a contraer infecciones. No ofrezca ni comparta botellas de agua, refrigerios u otros elementos. Cada pasajero debe manipular sus propios bolsos y pertenencias.

Dentro del vehículo, limite el contacto directo siempre que sea posible y, fuera de este, mantenga distancia de los demás. Si viaja en su propio automóvil o vehículo, limpie y desinfecte las superficies de contacto frecuente como las manijas de las puertas, los apoyabrazos, el volante y los cinturones de seguridad. De lo contrario, al llegar a su destino lávese las manos antes de quitarse la mascarilla o tener contacto con otras personas.

¿Qué hay del transporte público, como trenes, metro y autobuses? En el transporte público, las personas deben usar mascarilla y evitar tocarse la cara con las manos. Es fundamental usar alcohol en gel para minimizar el riesgo de infección. Como bien se sabe, las personas pueden contaminar la mascarilla o reducir su eficacia con las manos y, por lo tanto, deben mantenerlas limpias. Use un desinfectante para estas con alcohol al 60 por ciento, como mínimo, y láveselas con agua y jabón cuando llegue a destino.

“Recuerde que, si no se siente bien, lo importante es quedarse en casa y no usar el transporte público”, señala la doctora Abinash Virk. Otros consejos incluyen tener en cuenta la posibilidad de desplazarse fuera de la hora pico, ya que probablemente hay menos tránsito de personas. Si es posible, suba y baje del autobús por las puertas traseras y use un método de pago sin contacto, siempre que esté disponible.

Uso de guantes no es necesario. El uso de guantes es opcional pero no es necesario. Los guantes solo harán que las personas tengan una falsa sensación de seguridad, ya que pueden contaminarse al igual que las manos.

Si el desplazamiento en transporte público es largo, evite comer de ser posible, para no tener que quitarse la mascarilla. Pero, si se la quitará para comer o beber algo puede ser útil tener a mano paños desinfectantes, pues incluso en esta situación, la higiene de las manos es el componente más importante.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan implementar medidas de higiene respiratoria y de manos antes de usar cualquier medio de transporte:

- Antes de salir, lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o use un desinfectante para manos con alcohol al 60 por ciento, como mínimo.

- Cuando llegue a destino, repita el mismo procedimiento lo antes posible.

- Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias.

- Si tose o estornuda, cúbrase con un pañuelo desechable o con la parte interna del codo. Deseche los pañuelos usados y lávese inmediatamente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o use un desinfectante para manos con alcohol.