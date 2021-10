Tu firma cambiaría la vida de pacientes con anorexia y bulimia

Estela Pretelt, creadora de la Fundación Colombiana de Anorexia y Bulimia invita a la población a hacer parte de un movimiento por los pacientes de estas enfermedades a través de firmas que posibiliten la respuesta a su solicitud, por parte del Congreso de la República.

“Mi petición al Congreso es para que garanticen a todas las personas que sufren de anorexia y bulimia, el acceder a tratamientos integrales y preventivos, así como respaldo efectivo del estado para las fundaciones que trabajamos por sacar adelante a miles de personas”, explica Estela.

La iniciativa de recolección de firmas se puso en marcha desde el pasado 27 de agosto de 2021, y tiene el objetivo de concienciar sobre estos trastornos pues en Colombia la salud mental con énfasis en anorexia y bulimia es un grave problema de salud pública que no ha sido tratado con la seriedad que merece.

“Necesito tu ayuda, si conseguimos 350 apoyos, los políticos del Congreso nos responderán en la web de Osoigo. Te invito a dejar tu firma a través de este link https://bit.ly/3ym5TMe y compartirlo para que mi historia con estas enfermedades llegue a muchas personas”, añade.

La anorexia y bulimia,

sin cifras confiables

en Colombia

Según un estudio de la Universidad de los Andes, “la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y los atracones han aumentado su prevalencia a pasos agigantados, afectando no solo a las mujeres caucásicas de clase alta, como se creía hace unos años, sino a todos los sectores de la sociedad, sin discriminación de raza, género, o estrato socioeconómico. En la mayoría de países del primer mundo, estos trastornos constituyen hoy, uno de los más grandes problemas de salud pública”.

En Colombia (y es la razón por la cual Estela está en la búsqueda de las firmas) nuestro sistema de salud no ha permitido tener estadísticas claras ni confiables sobre la tasa de prevalencia de estos trastornos y es que la mayoría de personas que las padecen, no cuentan con la ayuda profesional que se requiere, o no la buscan.

Parte de la insatisfacción corporal

Un estudio a nivel mundial descubrió que el nivel de insatisfacción con el cuerpo es constante entre las mujeres de toda edad y otro estudio observó que hasta las mujeres con peso sano dicen estar insatisfechas con su cuerpo y que “se sienten gordas”.

La presión social por ser delgado se vincula con trastornos alimenticios en las personas mayores, igual que ocurre en los adolescentes y los jóvenes. Esos sentimientos pueden sumarse a factores como estrés excesivo, problemas con la menopausia y temor ante los cambios que la edad hace en la apariencia física personal.