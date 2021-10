Únase a la campaña que conmemora la psoriasis este 2021

A propósito del Mes Mundial de la Psoriasis, cuyo Día Internacional se conmemorará el próximo 29 de octubre, AbbVie lanzó la campaña digital “Aclaremos de una vez”, una plataforma web (www.aclaraemosdeunavez.com.co) y campañas de awareness en redes sociales en Facebook e Instagram. Dichas plataformas ofrecen a las personas que viven con psoriasis un espacio para conocer experiencias e inspirarse, para buscar, junto con su médico, una mejor calidad de vida. Además “Aclaremos de una vez” presenta información útil y una guía interactiva para ayudar a las personas con psoriasis a comprender su enfermedad, conocer sus opciones de atención y sentirse confiadas al discutir los objetivos de tratamiento con su médico especialista. (Le puede interesar: Video: “Me diagnosticaron cáncer de seno y yo solo tenía 29 años”)

Se calcula que la psoriasis afecta a más de 125 millones de personas en todo el mundo; el 60% de ellos asegura que pierden un promedio de 26 días al año de trabajo debido a la psoriasis. De igual modo, según un reciente estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad impacta las vidas de los pacientes en términos emocionales (98%), sociales (94%), familiares (70%) y profesionales (68%). Lo cierto es que es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel no transmisible, que tiene un impacto físico y psicológico en la calidad de vida de las personas que la padecen.

Sin embargo, a pesar de los avances médicos, muchos pacientes con psoriasis manifiestan que no están satisfechos con su plan de tratamiento actual porque su enfermedad no está adecuadamente controlada. Esto se debe, en muchos casos, a que no comunican con sus médicos el impacto que tiene la patología sobre su calidad de vida, especialmente en los ámbitos emocional y psicológico.

“Este acompañamiento digital responde a las necesidades actuales de información de los pacientes, dado que las personas con psoriasis desempeñan un rol fundamental en el control de la enfermedad, cuando conversan abierta y honestamente con sus médicos tratantes sobre los objetivos de su tratamiento, que, a su vez, les permitirá minimizar la carga diaria de la patología”, afirmó Manuel Uribe, Director Médico de AbbVie Colombia.

La psoriasis es considerada como un problema de salud global cada vez más frecuente, y aunque no existe cura para ella, hay varias opciones de tratamiento disponibles para mejorar la calidad de vida de los pacientes, como corticoides tópicos, y medicamentos sistémicos y biológicos, los cuales reducen la inflamación y la formación de placas, y suavizan la epidermis. Además, con los más recientes avances de la investigación científica, los objetivos del tratamiento actual de los pacientes con psoriasis se han vuelto más ambiciosos, buscando lograr una piel clara y una mejora del 90-100% en los síntomas y la gravedad de la enfermedad.