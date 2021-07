Vacuna de la gripe puede proteger de algunos efectos graves del COVID

La investigación comparó la incidencia de quince resultados adversos, entre ellos sepsis, accidentes cerebrovasculares, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, insuficiencia respiratoria aguda, visitas al servicio de urgencias, ingreso en el hospital, en la UCI y muerte, en los 120 días siguientes al diagnóstico de COVID-19.

Aunque no se sabe exactamente cómo la vacuna antigripal proporciona protección contra el COVID-19, la mayoría de las teorías se centran en que refuerza el sistema inmunitario innato, es decir, las defensas “generales” con las que nacemos y que no están adaptadas a ninguna enfermedad en particular. (Le puede interesar también: Alarmante: 41% de los mayores de 50 años en Cartagena no ha ido a vacunarse)

Los autores del estudio afirman que sus resultados “sugieren firmemente” que la vacuna contra la gripe protege contra varios efectos graves del COVID-19, pero añaden que hace falta más investigación con ensayos clínicos para probar y comprender mejor la posible relación.

Además, consideran que en el futuro la vacuna antigripal podría utilizarse para ayudar a proporcionar una mayor protección en los países donde la inmunización contra el COVID-19 es escasa.

