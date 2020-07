[Video] ¿Por qué hay falsos negativos de COVID-19 y cómo evitarlos?

Un error en la forma como se toma una muestra para una prueba de COVID-19 puede tener consecuencias graves: que haya un falso negativo y que ese paciente, creyendo que no tiene el virus, no tome las precauciones debidas y contagie a otros; que pase la enfermedad sin saberlo o que llegue a complicarse y, en el peor de los casos, a fallecer. El doctor Enrique Mazzenet Granados, epidemiólogo, magister en Salud Pública y director de Epidemiología de Coosalud EPS, explica todo sobre las pruebas: desde cómo es el proceso de tomar las muestras hasta cuáles son los errores más comunes en él.

1. Lo primero que hay que decir es que “cuando el virus entra al organismo no se puede detectar de inmediato. El virus comienza a reproducirse y dos días antes del inicio de los síntomas ya hay suficiente cantidad como para que pueda ser identificado. Unos días después del inicio de los síntomas, el organismo comienza a defenderse, por lo que la cantidad de virus se va reduciendo. Uno de los mecanismos que utiliza el cuerpo para luchar contra la infección es la generación de anticuerpos. Estos anticuerpos comienzan a aparecer unos 8 días después del inicio de los síntomas y generalmente pueden ser detectados a partir de los 11 días. Algunos anticuerpos desaparecen después de finalizar la enfermedad, pero otros se quedan en el organismo durante muchos años, para evitar que la persona se vuelva a infectar con el mismo virus”.

2. En Colombia se usan dos tipos de prueba para el diagnóstico de COVID-19: a) pruebas para detectar el material genético de virus y b) pruebas para detectar los anticuerpos que produce el organismo para defenderse del virus, también conocidas como pruebas rápidas.

3. Las pruebas que detectan el material genético se realizan con una muestra que se recoge con un hisopo estéril que se introduce profundamente en la nariz, hasta llegar a la faringe. El hisopo se frota, se retira y se introduce en un tubo con una sustancia que es capaz de conservar el virus. Luego se tapa el tubo, se marca con los datos de la persona a la que se le tomó la muestra y se envuelve en papel absorbente. Los tubos se guardan en un recipiente con tapa y este recipiente se mete en una nevera de icopor con hielo que se envía al laboratorio para su procesamiento. Este proceso dura unos 5 minutos.

4. El resultado de estas muestras pude obtenerse en un día, pero actualmente se están demorando hasta 9 o 10 porque los laboratorios están sobrecargados.

5. Los problemas más comunes que se han observado en la toma de muestra son tubos no marcados, que los tubos queden mal cerrados y se derramen y que la muestra se dañe porque dure mucho tiempo para ser enviada y se caliente a más de 8 grados centígrados. También hay problemas con los papeles que deben acompañar a las muestras, que no llegan al laboratorio o que llegan incompletos o mal diligenciados.

6. Si el hisopado faríngeo se toma antes de 2 días o después de 10 días del inicio de los síntomas una gran cantidad de pruebas puede dar negativo, aunque la persona tenga el virus. También es común que la persona esté infectada pero no tenga virus en la nariz, sino en el pulmón y no sea recogido por el hisopo. También puede suceder que una persona tenga virus en las fosas nasales, pero el hisopo no lo logre recoger o recoja muy pocos. Se estima que en uno de cada cuatro casos esta prueba puede dar un falso negativo, pero si la prueba da positivo se puede tener certeza de que el virus está presente.

7. Las pruebas que detectan anticuerpos o pruebas rápidas se realizan en sangre que se saca pinchando la yema del dedo o se toma de una vena con una jeringa. Estas pruebas pueden dar resultados en minutos y por eso son conocidas como pruebas rápidas.

8. La prueba de anticuerpos puede detectar el virus después de los 11 días del inicio de los síntomas. Si se realiza antes, generalmente da negativo. En personas infectadas por el virus pero que no han tenido síntomas, esta prueba también da negativo en un gran número de casos. También puede dar positivo en personas que no tengan COVID-19 pero que en el pasado se infectaron con un coronavirus diferente.