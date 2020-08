Vivir bien con VIH es posible, fuera estigmas

Este viernes, 28 de agosto, la Fundación Ancla, ubicada en la ciudad de Medellín, con el patrocinio de GSK y ViiV Healthcare, lanzará la campaña “VIHVELO BIEN, un sello para quererme” con la que busca aportar a la calidad de vida de los pacientes que viven con VIH o Sida, a través de estrategias de Información, Educación y Comunicación con enfoque diferencial y de vulnerabilidad, que fortalezcan herramientas de intervención comunitarias y elementos de procesos de humanización en la atención integral en salud.

Esta campaña busca que la singularidad, la autonomía en el cuidado de sí y el acompañamiento profesional, contribuyan al empoderamiento del individuo que vive con VIH a través de su calidad de vida.

Pero ¿por qué hay que hablar de calidad de vida en VIH? Para que todos aquellos procesos individuales y colectivos se vean reflejados en un empoderamiento desde el propio ser para un abordaje positivo de la enfermedad. También, para que se pueda trabajar por el fortalecimiento de los procesos de atención en salud de manera integral, que posibilite disfrutar no solo de salud física, sino también de salud mental. Y es todavía más importante si esa calidad de vida expresa seguridad y la suficiente la suficiente fortaleza como para decirse a sí mismo: me amo, me cuido, me respeto, conozco mis derechos, me informo y trabajo cada día por mi bienestar.

La campaña VIHVELO BIEN, se presentará a través de 6 piezas gráficas que expresarán consignas sobre lo que es la calidad de vida para una persona que vive con VIH y están realizadas partiendo de la comunicación positiva. Estarán presentadas en un museo virtual 3D que además mostrará el trabajo de algunas organizaciones de sociedad civil que apoyan la campaña. Se podrá encontrar en las redes sociales de la Fundación Ancla y de diferentes organizaciones de sociedad civil que apoyan la campaña a partir del viernes 28 de noviembre.

“Apoyar esta campaña es hacer visible que sí es posible empoderarme y sentirme fuerte si tengo VIH, que esto no es una sentencia de muerte y que puedo vivir una vida normal. Amar, soñar y desarrollarme como persona es mi derecho y es una realidad. Esta campaña quiere que todas aquellas personas que viven con VIH y se sientan abatidas, tristes o sin esperanza, puedan entender que ese miedo y esa incertidumbre, pueden transformarlas en fortaleza, autonomía en el cuidado de sí y mucho amor propio. Porque queremos que todos puedan decir: convertí el VIH en un sello para quererme”, dicen los promotores.