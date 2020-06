Yoga, una buena opción en casa

Entre los beneficios que trae el yoga para quienes lo practican encontramos que es “muy útil para lidiar con el estrés de la incertidumbre y el aislamiento, así como para mantener el bienestar físico”. Expertos en salud mental del mundo recomiendan esta milenaria disciplina como una herramienta de relajación: puede ayudar a “mantener la calma frente a la incertidumbre que nos rodea”, esa que afecta todos los niveles de la vida y que, según los especialistas, puede detonar altos niveles de estrés y ansiedad. “El yoga es una práctica muy reflexiva. El yoga clásico es muy introspectivo y lento, su popularización lo tornó mucho más rápido, pero a medida que se le conoce se empieza a desacelerar y los beneficios son tan buenos como los de moverse muy rápido”, dice Jon Witt, maestro de yoga que dicta sesiones en línea. “Si alguien está de verdad dispuesto a probar, encontrará una forma adecuada. Al principio mi experiencia no fue tan positiva, pero me alegro de haber intentado otros enfoques porque un amigo me lo había recomendado mucho y sabía que tenía que encontrar la forma correcta para mí y me alegra haberlo hecho”, precisa en un artículo publicado por la misma ONU. En ese sentido, las Naciones Unidas han ofrecido recursos de yoga a su personal y a todo el que esté interesado en la sección de Bienestar del portal de Coronavirus.