Yuzney Rizo sueña con ser mamá pese a tener una enfermedad ultra-rara

Salí (embarazada) por primera vez y se me murió el bebé, de cinco meses (de embarazo). Me hincho, me da el dolor de cabeza y me tienen que hospitalizar”.

Yuzney Rizo.

La mujer, de 30 años, no había tenido ningún indicio de presentar algún problema en su organismo, salvo porque su periodo menstrual era irregular. “Pero a eso nunca le presté atención”, reconoce. Fue hasta cuando quedó embarazada de su primer bebé que todo comenzó a cambiar en su estado de salud. Lea también: Estudio: si planeas tu embarazo tienes menos chance de padecer de ansiedad

“Salí (embarazada) por primera vez y se me murió el bebé, de cinco meses (de embarazo). Me hincho, me da el dolor de cabeza y me tienen que hospitalizar. Volví y salí otra vez (embarazada), ya de seis meses (de embarazo) se me murió. Entonces fue cuando decidieron estudiarme bien”, relata.

Y es que, precisamente, los riesgos potenciales de este síndrome incluyen insuficiencia renal, complicaciones hemorrágicas y abortos espontáneos. “Mandaron a estudiar la placenta a Bogotá y, por medio de eso, fue que salió que tenía el síndrome ese. Y desde ahí no he podido tener bebés, ya con este (último) se me han muerto cuatro bebés”.