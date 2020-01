A bala matan a un hombre en un billar, en Santa Rosa del Sur

SORPRENDIDO

Según residentes del sector, la víctima estaba departiendo en un billar cuando un sujeto que se movilizaba en moto bajó, desenfundó un arma de fuego y sin mediar palabras le disparó en tres oportunidades.

Cuando William cayó, en medio de un charco de sangre, el presunto agresor emprendió la huida. Algunos líderes de la población intentaron ir tras él, pero este logró escapar. Personas que estaban en el lugar trataron de auxiliar a la víctima, pero este falleció al poco tiempo.

Las autoridades llegaron a la escena del crimen y la acordonaron para realizar la inspección técnica del cadáver. Las investigaciones sobre lo sucedido ya están en marcha para dar con la identidad y el paradero del sospechoso.

Habitantes del corregimiento de Villaflor creen que el presunto asesino es un residente de la zona.

“Esto no debe quedar impune. Ya la Policía está al tanto de quién fue el que disparó en contra de la vida de nuestro amigo William. Esperamos que las autoridades hagan todo lo que está a su alcance para que este crimen no quede en la impunidad”, señaló uno de los líderes, quien no quiso revelar su identidad. La Policía, por su parte, investiga los hechos.