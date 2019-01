A cuchilladas asesinan a un comerciante en Mandela

Perdió la batalla

De otra parte, ayer se conoció sobre la muerte de una persona identificada como Álvaro Enrique Pérez Álvarez, de 36 años. Este pereció en un centro médico de la ciudad, después de 22 días de estar luchando por su vida.

Dijeron las autoridades que Pérez Álvarez residía en el barrio El Rodeo, del municipio Turbaco.

Asimismo, indicaron que el 16 de diciembre pasado intentó cruzar la carretera Troncal de Occidente con la intención de llegar a una tienda del barrio San José de los Campanos.

Aún no está muy claro si Pérez no percibió a tiempo la avanzada del vehículo que lo atropello, o si el conductor no lo vio cuando intentó cruzar la vía.

El caso es que el hombre resultó arrollado y lesionado gravemente, por lo cual fue recluido en un centro médico, donde, pese al esfuerzo de los galenos, dejó existir por la gravedad de las heridas.