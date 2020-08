“A John lo mató ‘el Kike’ y debe pagar por lo que hizo”

Ellos dijeron que al presunto homicida se le conoce como ‘el Kike’ y que es la persona que está en manos de las autoridades, no ‘el Toro’, quien era un amigo de ‘Johncito’, que iba con él, el viernes en la mañana, justo en el momento que fue atacado a machetazos por su verdugo.

Los allegados del joven, de 20 años, quisieron hacer una claridad sobre este hecho y sostuvieron que, en el informe enviado por la Policía a los medios de comunicación, se asegura que ‘el Toro’ habría matado a ‘Johncito’, como se le conocía al difunto, pero no es así, pues hubo una equivocación en los apodos.

Los hechos

Piden justicia

El Universal habló con familiares del fallecido y estos le piden a las autoridades que el culpable responda por el crimen, pues esa no era la manera de buscarle solución a un viejo problema. “La rencilla era vieja, es cierto, pero eso no era la manera de arreglarlo. Un hijo del capturado había tenido un problema con ‘Johncito’, pero habían otras maneras de resolver ese incidente, pues matarlo a él no era la solución. Por eso clamamos justicia y que pague por haber matado el muchacho”, dijo el familiar.