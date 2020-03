“A mi hijo Julio lo mataron en la cárcel”: Osiris Reyes

Ese día ella estaba un poco más tranquila, pues ya le iba a dar cristiana sepultura a su hijo. Sin embargo tiene una sensación que aún la perturba y no la deja dormir: “mi hijo no se prendió fuego como quieren hacernos creer. A él lo mataron y exigí que se haga una verdadera investigación”, dice la mujer.

‘Provocado?

El 12 de marzo, a las 12:50 del mediodía, Osiris del Carmen Reyes recibió una llamada en la que le informaban que su hijo había fallecido como consecuencia de las quemaduras que sufrió en el 90 por ciento de su cuerpo.

“Una persona externa al Inpec, una abogada, me llama a darme el sentido pésame por la muerte de mi hijo. Eso me confundió mucho, pues una hora antes yo había acabado de hablar con él. Me llamaba todos los días y siempre me decía que estaba bien. Nunca me dijo que tuviera problemas con alguien. Siempre lo noté tranquilo”, expresó la mujer.

Añade que de una salió a averiguar qué era lo que había sucedido y lo primero que le dijeron era que su hijo había decidido quitarse la vida prendiéndose fuego, luego de envolverse en un colchón.

“Supuestamente por mal comportamiento lo habían llevado de su sitio de reclusión a una celda de aislamiento. Según, al poco tiempo de haberlo llevado a ese lugar, los guardianes sintieron que algo se prendía y cuando llegaron a ese lugar se percataron que era él quien se había prendido. Yo sé que eso no es así”.

El informe de la Policía también señala la misma versión. El informe que entrega en Inpec es que “se enrolla en un colchón, se prende fuego y fallece producto de sus quemaduras”.