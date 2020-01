A mototaxista lo mataron a bala en su casa, en Turbaco

Una tía descubrió el cuerpo, y aunque ella dice no tener certeza que ocurrió, asegura que la principal hipótesis que maneja la Policía es la de un asesinato cometido con arma de fuego en retaliación por un supuesto caso de violencia intrafamiliar.

¿Retaliación?

Ana Isabel Altamiranda, tía del hoy difunto, manifestó con una profunda tristeza lo ocurrido con Edinson. Ella dijo que la Policía había dicho que el hecho correspondía, al parecer, a una retaliación por violencia intrafamiliar.

“Lo que pasa es que hace unos días, antes del 31 de diciembre, Edinson estaba bajo los efectos de las drogas y agredió con un cuchillo a un primito y un hermanito suyo. Esta acción causó que sus abuelos y una hermana que vivían con él se fueran y lo dejaran solo”, dijo Ana Isabel.

El primero de enero, una tía de él llegó a la casa a ver cómo estaba, pero se llevaría una sorpresa. Al ingresar y entrar a la habitación de Edinson vio la escena: el joven estaba tendido en su cama, con un balazo en la cabeza.

La mujer gritó pidiendo ayuda, por lo que vecinos se acercaron a ver lo que había sucedido y de paso dieron aviso a la Policía, que al llegar inició las indagaciones del hecho.

“La Policía nos dijo que todo está entre familia, porque es que las puertas no estaban violentadas ni nada. Por eso creemos que es alguien que lo conocía”, afirmó Ana Isabel.

Altamiranda pidió que todo sea esclarecido y pide justicia ante las autoridades, pues ella cree que si el tema era familiar, nadie externo debió meterse.

“Lo peor es que los vecinos no quieren decir nada. Estoy segura que saben, pero no quieren decir nada, solo me dijeron ‘no te podemos decir’”, aseveró ayer entre lágrimas.

“Él mismo nos había pedido que lo ayudáramos -problemas de drogas- porque estaba mal y ayer -jueves- íbamos a meterlo en una fundación para que se rehabilitara”, agregó la pariente.