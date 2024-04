“Agradezca que lo recogí”: camión de la Armada mató a mecánico en el Centro

“Lo único que queremos como familia es que hechos como estos no sucedan más y que tampoco queden en la impunidad. Ya nada nos lo devolverá, pero deseamos que el responsable de su muerte responda, sin importar qué cargo tenga o a qué institución pertenezca, porque él no mató a un animal y ni si fuera animal, porque para ellos también hay leyes que los protegen”.

Ese día

“Raúl estaba en su moto, haciendo una diligencia por allá por el Centro, y cuando ya volvía para la casa le pasó esto. Testigos nos contaron que fue un carro de la Armada y afirmaron que iba a mucha velocidad, sabiendo que en esa parte no se pueden exceder a 40 kilómetros de velocidad. Nosotros estamos seguros que si ese carro fuera con menor velocidad, mi hermano estuviera vivo porque esa carretera siempre está concurrida, no hay forma de andar conduciendo con exceso”, dijo Fernando Gallego, hermano de la víctima. Más información del caso: “Que no quede impune”: carro de la Armada arrolló y mató a hombre en el Centro

Los minutos después del accidente fueron grabado por transeúntes y vendedores de la zona. En los videos se ve a Raúl en el suelo, ensangrentado y su moto incrustada en la parte delantera del carro. También se observa a una persona con el uniforme de la Infantería de Marina, además de patrulleros de la Policía Metropolitana y decenas de curiosos que lamentan la suerte del motociclista.