Ajuste de cuentas, posible móvil de crimen en Bruselas

“En el lugar equivocado”

Allegados a Paulo, quien recibió un balazo en su mano derecha y se recupera en una clínica, dicen que están seguros que el atentado no era para él. “Gracias a Dios se tiró de la moto y corrió, porque si no, la historia fuera otra. Él no tiene problemas con nadie, por eso estaba como si nada, pero uno muchas veces no sabe qué problemas tenga el otro. Paulo estaba en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Él no tiene anotaciones judiciales ni nada, solo estuvo con alguien que la debía”, dijeron.

Sobre ‘el Cholo’, quien recibió tres balazos, se sabe que vivía en el barrio Las Lomas, pero pasaba tiempo en Bruselas. Moradores del sector comentan que “él sí andaba por acá, pero no conocemos a su familia, tampoco sabemos si estaba en malos pasos o no”. Otros aseguraron que “vendía pasteles, ropa, cervezas, en fin, de todo para ayudar a su familia”.