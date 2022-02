Antioqueña llega a Cartagena y su familia no sabe de su paradero

Doña María Virginia Ledesma, una mujer de 58 años, en comunicación con este medio explicó que está muy angustiada porque desde el pasado 18 de enero no sabe nada de su hija Vanesa Tobón Ledesma, de 34 años. Lea aquí: Una moto lo arrolló en Canapote y muere en el hospital Universitario

Explicó que el 13 de enero, Vanesa salió de su casa en la calle 79 sur #45-26 del barrio Holanda, del municipio de Sabaneta (Antioquia) con destino a Cartagena. Al parecer, lo hizo con varias amigas.

“Yo llegué el 12 de enero, en la noche, de Santa Marta con mi otra hija. Vanesa estaba en la casa, la saludé y me fui a acostar. Al día siguiente que me levanté no la vi, pero después me llamó y me dijo que había salido para Cartagena. Yo le llamé la atención y le dije que por qué se había ido de esa manera”, explicó la mujer.

Sin embargo, aclaró, que siempre se mantuvo en contacto con ella y le decía siempre dónde estaba. “Solo hasta el día 18 de enero que hablamos, esa fue la última vez que supe de ella. Me dijo que se iba para una isla que se llama Barú. Sé que conoció a un señor, porque le mandaba esa información a otras amigas. Hasta hay fotos de esa persona con la que ella estaba”, añadió.

Dice que un señor en Cartagena se encontró en el barrio Daniel Daniel Lemaitre los documentos de ella y se contacto con un familiar a través de Facebook. “Estaba su cartera, documentos y unos maquillajes. Desde ese momento nos causó preocupación porque no se ha vuelto a comunicar con nosotros ni tampoco responde a su celular”.

Toda esa información ya está en poder de al Fiscalía, por lo que pide a las autoridades en Cartagena colaboración para ayudar a encontrarla.