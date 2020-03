Asesinado en El Carmen tenía doce anotaciones judiciales

Las muertes violentas en el municipio de San Pablo, en el Sur de Bolívar, siguen generando preocupación entre sus habitantes. El domingo, a eso de las 5 de la tarde, el cuerpo sin vida de un hombre de uno 30 años fue hallado en el sector La Ladrillera, zona rural del municipio. Tenía zapatos negros, un jean azul, un suéter negro y una gorra.

Las autoridades no han entregado un reporte oficial de lo sucedido, pero entre quienes se acercaron al lugar de los hechos aseguran que ‘José’ era de nacionalidad venezolana. “Realmente no sabemos qué fue lo que sucedió, se escucharon unos disparos. No creemos que lo hallan traído de otro lugar para dejarlo por aquí”.

“Entre enero y lo que va de marzo han sido asesinadas 21 personas en esta población. “Es algo que nos tiene sumamente preocupados”, explicó un líder de la población.