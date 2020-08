Asesinato de abogado en Los Alpes no fue en atraco

Dios quiera que estas capturas sirvan para llegar hasta el autor intelectual del asesinato de mi sobrino”.

Eso expresó ayer en la mañana Luis Felipe Barrios Zapata al conocer del operativo que le permitió a la Policía y la Fiscalía dar con el paradero de los dos hombres que el pasado 14 de julio presuntamente asesinaron de dos balazos al abogado y registrador auxiliar de Cartagena, Sergio Andrés Díaz Barrios, en el barrio Los Alpes.

El tío del penalista, de 31 años, confirmó que, en efecto, el robo de las pertenencias fue una desviación para encubrir las verdaderas intenciones del homicidio, relacionadas, al parecer, con asuntos personales.

Barrios Zapata le aseguró a El Universal que tienen claro quien fue el autor intelectual del crimen y los móviles, y por eso dice que deja todo “en manos de Dios”.

Consultado sobre ese posible motivo que llevó a la muerte a Díaz Barrios, su tío manifiesta que tendría relación con un atentado que sufrió hace cuatro años en su casa, en Los Alpes, y con su actividad de abogado, a la cual estaba muy aferrado.

Ayer en la tarde se conoció, sin embargo, que los dos sospechosos que estarían involucrados en ese homicidio, José Luis Pastrana Llanos, de 27 años; y Erick Andrés Berrío Espitia, de 28 y apodado ‘Pichui’, quedaron en libertad porque en la audiencia de imputación de cargos, el fiscal del caso no contradijo las solicitudes de la defensa y el juez de Garantías se abstuvo de imponer medida de aseguramiento al no considerarlos un peligro para la sociedad.

Según el general Henry Sanabria Cely, comandante de la Policía Metropolitana, “los dejaron en libertad porque el fiscal no supo defender la tesis de que sí son un peligro para la sociedad. Vamos a solicitar a la Fiscalía que nuevamente se programe una audiencia para capturarlos.

“Ambos tienen procesos penales, pero no capturas ni condenas, por lo tanto al no tener mínimo tres capturas no hay medida de aseguramiento, al no tener antecedentes (condenas) tampoco hay medida”, dijo a El Universal el general Sanabria.