Asesinato en Boston: A Dimas le disparó a mansalva un amigo

Dimas Salgado Acosta estaba listo para empezar a trabajar con su tío, el lunes 17 de enero, pero una bala que se alojó en su cabeza acabó con sus planes y con su vida. “No sé por qué hicieron eso, no había motivos”, contaba su madre al recordar cómo ocurrió el asesinato del joven en el barrio Boston, el domingo en la noche. Lea aquí: Sicariato en Villa Estrella: “Luis llegó a Cartagena hace 15 días”

La mujer relata que minutos antes de que su hijo muriera habló con él y le dijo que se fuera con ella a la casa, “pero él no quiso”. Dimas desistió de la invitación de su madre y se quedó junto a otros vecinos en la calle Paraíso, de Boston.

“Me dijo que no estaban peleando, que no me preocupara; pero no había yo terminado de llegar a la casa cuando me avisaron lo que había pasado”.

Revuelo y balas

En un video que grabó uno de los tantos que observaban la discusión quedó registrado el momento en que Dimas recibe el balazo en la cabeza a manos de quien sería su amigo, que presuntamente estaba borracho.

“Mi hijo trataba de separar la pelea, pero ahí no estaban tirando piedras ni nada, se armó el enfrentamiento cuando el agresor llegó y le disparó”, mencionó la doliente. El papá del ahora fallecido continuó: “Yo también estaba ahí. Vi cuando el muchacho, que había llegado antes, arremetió contra Dimas”.