Así fue el crimen de joven que pedía ayudas en Nuevo Bosque

No hay tranquilidad, pero si mucho dolor en casa de Rosemberg Sáenz Peña, el joven de 22 años que fue asesinado en lo que parece ser un acto de intolerancia que ocurrió el pasado 10 de junio en el barrio Nuevo Bosque.

A Rosemberg lo acuchillaron mortalmente en el pecho cuando pedía ayuda, pero sobre todo comida, en la séptima etapa, algo que hacía casi a diario para colaborar en su hogar, en Flor del Campo, ante la imposibilidad de salir a trabajar como vendedor ambulante por las restricciones que hay por la pandemia del COVID-19.

En su familia hay indignación, rabia y frustración por la decisión que tomó el juez de darle detención domiciliaria al presunto homicida, pese al video que muestra cómo fue el ataque y a los testimonios de residentes de esa zona, que aseguran conocer a Rosemberg en su diaria actividad de pedir ayuda en ese barrio y sectores aledaños desde que se vive crisis en el país por la emergencia sanitaria.

“Como padre de Rosemberg Sáenz no me siento conforme con la decisión del juez en darle casa por cárcel a un hombre que asesinó a sangre fría a mi hijo, que lo persiguió por varias cuadras, como cazando una presa. No estoy de acuerdo con esa decisión. Juan David Lozano Silva tiene que estar es en la cárcel”, le dijo a El Universal Rosemberg Sáenz Morales.

A Rosemberg lo asesinaron a eso de 1:30 p. m. de ese miércoles 10 de junio mientras llovía en gran parte de la ciudad. La Policía logró la captura del presunto homicida esa misma tarde. La semana pasada, en audiencias preliminares, un juez con funciones de Control de Garantías le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria pese que la Fiscalía General de la Nación solicitó detención intramuros para el procesado. El ente acusador apeló la decisión.

Las investigaciones de la Fiscalía indican que Lozano Silva habría increpado a Rosemberg creyendo que iba a hurtar en su vivienda.

“Le pedimos al juez que está estudiando el caso tome en cuenta la manera como actuó el señor Juan David Lozano Silva. Nos encontramos indignados y muy adoloridos, ya hoy hacen veintiún días del homicidio de mi hijo. La Fiscalía solicitó medida intramuros porque ese homicida es un peligro para la sociedad, tanto que logró huir y llevar la moto al barrio La María para guardarla y no dejar evidencia.

“Rosemberg era una persona que no tenía problemas con nadie y menos con su asesino, ya que no vivíamos en ese sector en que lo mataron”, agrega el padre de la víctima.