Barrio Chile: adolescente cae al piso y lo asesinan a machetazos

Añadió que la información que tiene es que su sobrino no estaba en esa riña, y está a la espera de que la Policía le entregue detalles de lo que en realidad ocurrió.

En la calle de La Paz del sector El Progreso, de Zaragocilla, familiares de Joshua Camilo Fuentes Quintero dicen no tener certeza de lo que ocurrió con este adolescente, de 17 años, atacado con cuchillo, machetes y piedras en el barrio Chile en la noche de ayer sábado. Lea aquí: Asesinan a médico en una finca de Turbaco

Lo que aseguran es que “no sabemos qué pasó y por qué salieron para allá arriba. Ese jovencito que murió no era de por aquí. Él como que no tenía idea quiénes eran los del otro bando y por coger para allá, donde no lo habían llamado, salió perjudicado”.

En videos que se hicieron virales en redes sociales se logra ver el enfrentamiento, jóvenes tirando piedras y los vecinos desesperados.

Joshua Camilo quedó malherido cerca del arroyo, vecinos lo sacaron a la vía y lo montaron en una patrulla de la Policía, pero al ser ingresado a un centro asistencial cercano falleció.

Su familia explicó que era un joven normal, que le gustaban las fiestas , pero que también estaba estudiando en el SENA porque quería salir adelante.