Bayunca: dos homicidios en 19 días y ambos cometidos por mujeres

A diferencia del primer caso, por la muerte de Galvis Doria está retenida la presunta responsable. Por el homicidio de Nieto Correa aún las investigaciones no arrojan resultados concretos.

Los dos últimos homicidios que ocurrieron en Bayunca en un lapso de 18 días tienen una conexión en particular: ambos fueron cometidos por mujeres.

¿Por droga?

Clara Inés Galvis es la hermana de Jesús Ismael. Reconoce que él era consumidor de drogas, pero dice que no se metía con nadie, era un hombre trabajador. Ella tiene una versión de lo que ocurrió.

“Lo que me dicen es que Greis (mujer de la víctima) no estaba en la casa y de un momento a otro llegó pidiéndole a mi hermano para comprar drogas. Los dos son consumidores. Jesús le dijo que no tenía plata y que le explicara primero de dónde venía y por qué llegaba con esa actitud. De allí comenzaron a discutir”, relata la mujer.

Agrega que en medio de esa discusión, la mamá de Greis, que vive al lado de donde ellos residen, “le dijo a mi hermano que la dejara quieta y que no se metiera en problemas, que mejor dejara que se fuera de la casa”.

Greis se marchó y regresó horas más tarde, cuando ya Jesús dormía. La mujer habría aprovechado esa situación para atacar a su pareja con un cuchillo que tomó de la cocina.

“Me dicen que Ismael salió de la casa diciéndole por qué había hecho eso. Los vecinos lo llevaron al CAP de Bayunca y de allí lo remitieron al Hospital Universitario del Caribe, donde estuvo hasta el lunes en la noche, que falleció”.

Clara Inés dice que fueron los mismos vecinos de su hermano quienes atraparon a la mujer y se la entregaron a la Policía. Está en la estación de Policía de Turbaco a la espera que un juez de Control de Garantías le defina su situación.