“Buscaba al papá”: Niño, de año y medio, murió arrollado por una ‘mula’

“Yo lo quería dejar en una guardería mientras trabajaba, pero no me lo recibieron”, contó Jhon Carlos. En la mañana de este sábado 24 de febrero, mientras atendía su puesto de venta, un carro particular que circulaba le solicitó una botella de agua. El vendedor pasó la vía nacional y su hijo quedó en el andén al otro lado de la carretera, pero mientras recibía el pago, sucedió la tragedia.