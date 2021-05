Buscan a mujer desaparecida en Cartagena

Diorcelina Rocha Barrios salió de su casa el lunes 17 en la tarde, y desde entonces no ha vuelto a llegar. Su familia, en el barrio Olaya Herrera, sector 11 de Noviembre, está desesperada y no ha parado de buscarla.

La mujer, de 31 años, salió con un vestido color marrón tigresa, pero su hermana no sabe si siga con la misma ropa. “Nos han llamado varias veces, la última fue el viernes y nos dijeron que la vieron por Turbaco, que una mujer la bañó y le dio de comer, pero cuando llegamos al hospital donde dijeron que la habían dejado, ya no estaba, no sabemos dónde o cómo está ahora”, contó la familiar.

Agregó que Diorcelina acostumbraba a salir todos los días cerca a su casa. “Iba a la esquina, pedía comida, llegaba donde los vecinos, hablaba, pero siempre volvía. Ese lunes no apareció más después de la 1 de la tarde”.

Una de las cosas que más inquieta a la familia de la mujer desaparecida es que ella sufre de esquizofrenia, por lo que piden a la ciudadanía que quien haya visto o sepa algo de Diorcelina, se comunique al número 320 7302330.

“Ella es de piel morena, contextura delgada y cabello corto”, es lo que se lee en el cartel que ha circulado por redes sociales, con el que esperan encontrarla. Sus dos hijas y toda su familia la espera en casa. ¡Avise si tiene información!