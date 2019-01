Cae falsa médica en Turbaco

Yeudith Karina Martínez Mejía ya está en manos de las autoridades y ahora deberá pagar una condena de 7 años y 5 meses de cárcel por homicidio y uso de documento falso. La falsa médica fue capturada ayer en el barrio La Granja, en Turbaco, por efectivos de la Sijín de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Las indagaciones dejan ver que estudió seis semestres de medicina, pero no terminó la carrera. Pese a ello, se hacía pasar por médica y trabajó como tal. El caso que causó rechazo ocurrió el 4 de enero de 2015 en Soledad, Atlántico. La mujer de 32 años trabajaba entonces en la Clínica Porvenir. Ese día un hombre llegó al centro médico con su esposa para que lo atendieran. Martínez fue la médica que lo atendió. La esposa del paciente le dijo a esta que el hombre era alérgico a la penicilina. Esta no atendió la información y le mandó a inyectar dos antibióticos. El paciente hizo alergia y trataron de estabilizarlo, pero no pudieron y murió.

El proceso investigativo logró que en agosto de 2017 la mujer llegara a un preacuerdo con la Fiscalía, siendo condenada. Ahora pagará su pena en la cárcel.