Campaña contra el hurto en el Mercado de Bazurto

La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera de Cartagena, realizó una campaña de sensibilización prevención y control contra el hurto a comercio, entregando a la ciudadanía recomendaciones para mitigar este delito.

Entre las recomendaciones está no contratar a personas sin verificar antecedentes penales, disciplinarios y fiscales. No mantener grandes cantidades de dinero en las cajas registradoras. No ignorar la importancia de los dispositivos tecnológicos para la seguridad de su establecimiento (Cámaras, sensores, alarmas, entre otros). Hacer uso de alarmas sonoras, ya que estas disuaden los delincuentes y alertas a la Policía Nacional.

La actividad fue en el Mercado de Bazurto, a través de visitas a establecimientos de comercio abiertos al público; siendo de gran acogida por parte de los comerciantes de la zona, trabajadores y ciudadanía en general.

La Policía Fiscal y Aduanera en el marco de la estrategia contra el contrabando, comercio ilícito y la evasión fiscal, invita a la ciudadanía a ser parte de la red de participación cívica a denunciar oportunamente cualquier irregularidad o sospecha sobre la comercialización ilegal de mercancías, proporcionando información veraz y oportuna a los números telefónicos 321 394 21 69 y 2611554.