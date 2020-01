Capturan a hombre que habría golpeado brutalmente a una joven durante un robo

Recuento de los hechos

De acuerdo a lo expresado por Adriana, esa noche ella estaba sentada detrás de la vitrina del negocio llamado Techno Xtreme, porque estaba esperando un reporte en el computador para posteriormente hacer el cierre del local.

“El señor que vigila y que siempre está conmigo, salió un momento para comprar algo y de inmediato este sujeto entró como si nada”, señaló la afectada.

Molina Cohen creyó que el hombre era algún cliente que estaba buscando un celular para comprarlo -ya que es un negocio de tecnología celular-, pero se equivocó, pues el individuo no se quedó viendo los modelos de teléfonos sino que se fue directo hasta donde estaba ella para amenazarla con un arma.

“Nadie llega hasta allí porque está prohibido para los clientes, pero ese hombre se me acercó y lo que hizo fue decirme: ‘cállate, no hagas ruido y dame la plata’”, afirmó la joven herida.

El delincuente no dio tiempo a que Adriana respondiera que no la tenía, sino que la agarró fuertemente y le propinó un cachazo en la cabeza con el arma de fuego. Ella al verse agredida, intentó defenderse para que no le pegaran más, pero la descomunal fuerza del sujeto predominó sobre la de Adriana, quien se vio apabullada ante la acción salvaje del ladrón.

El hombre no se conformó con pegarle una vez, sino que se ensañó con la joven y le propinó varios golpes más con el arma de fuego en el rostro y cabeza, posteriormente la tiró al piso y le dio varias patadas en el pecho.

Finalmente se escapó del lugar subiendo a una moto que lo estaba esperando a las afueras del negocio.

La brutal acción del bandido quedó registrada en las cámaras de seguridad, donde también se muestra el momento en el que la chica, después de ser salvajemente maltratada, salió a la calle pidiendo ayuda. “Yo no sé cómo encontré la salida porque no veía nada por la cantidad de sangre que tenía en la cara y pues obviamente, por los golpes que me pegaron y que me dejaron así” -señalando el rostro-.