Cartagena: 552 casos de violencia intrafamiliar; séptima en el país

Karina Bermúdez Saltarín tiene 23 años y quedó con el rostro desfigurado al ser atacada por un vecino armado con el pico de una botella. El hecho ocurrió el pasado 8 de diciembre en casa de la víctima, en el barrio Nuevo Bosque.

La joven, quien era mesera en un hotel, quedó sin trabajo a raíz de pandemia por el COVID-19. Ante las múltiples heridas que le causaron en la cara y brazos, permaneció internada varios días en la Clínica de El Bosque. Ayer, con las huellas de esa brutal agresión, fue a Medicina Legal para ser valorada por un médico forense.

Kelly y Karen, hermanas de Karina, dicen que el presunto responsable, Álvaro Javier Fonseca Gómez, sigue con su vida como si nada. Las dos también estaban ayer en el organismo forense agilizando el proceso para que el agresor pague por lo que para ellas fue “un intento de homicidio”.

“Ya lo denunciamos ante la Fiscalía, pero no ha pasado nada. Ese hombre no era pareja de ella ni amigo de ella, solo un conocido que fue a la fiesta que hizo mi hermana en su casa. A ella le están haciendo una valoración médica para conocer con exactitud qué tan grave fue la agresión. Esto no fue lesiones personales, fue un intento de homicidio y queremos que por esto se le señale”, anotó Kelly.

Sobre ese día se sabe que Karina, madre de un niño de 6 años, organizó una fiesta a la que fue Álvaro. Horas después, este partió un espejo de la sala, por lo que Karina le reclamó y luego le pidió que se fuera de la vivienda. El hombre se enfureció y agredió a Karina con un pico de botella en el rostro y sus brazos.

Su familia dice que ella también quedó con secuelas psicológicas. “Mi hermana no puede dormir, pasa llorando, tiene miedo”, manifiesta Kelly.