Cayó presunto implicado en crimen de comerciante de ropa

El mismo día del crimen, el presunto homicida fue capturado en su casa, en el barrio Las Gaviotas, pero días después, en medio de la audiencia preliminar, un juez de Control de Garantías decidió enviarlo a su casa, alegando que el médico ortopedista no era un peligro para la sociedad. Esa medida indignó a todos los dolientes de Julio César.

Según el Comando de la Metropolitana, Salgado Cáceres fue aprehendido con base en la orden judicial No. 004, expedida por el Juez 18 Penal Municipal con funciones de Control de Garantías.

Hay justicia

Tras la decisión del juez, los allegados y parientes del comerciante realizaron una marcha el 15 de enero para exigir justicia. La marcha arrancó en el Castillo de San Felipe y llegó al complejo judicial en la Plaza Benkos Biohó, en el Centro. Con pancartas y gritando arengas, familiares y amigos de Julio César exigieron justicia y rechazaron la impunidad.

“Nosotros creemos que la Fiscalía no está haciendo lo que debe, no está haciendo su trabajo, porque hasta la fecha no hay una sola orden de captura en contra de los otros dos tipos que mataron a Julio César”, dijo ese día en entrevista con este medio uno de los parientes del difunto.

La Policía, en un operativo realizado el lunes, capturó a Moisés Salgado y dice que sigue con las investigaciones.