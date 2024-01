‘Chispi’, en UCI tras recibir balazo en la cabeza: hay dos versiones

Iba en su carro, no lo dejan cruzar y mata a 2 jóvenes: agresor es linchado

Iba en su carro, no lo dejan cruzar y mata a 2 jóvenes: agresor es linchado

Seguido, el presunto agresor sacó un arma de fuego tipo traumática y le disparó a Eduardo a la cabeza. La víctima cayó de al suelo y fue llevada al Hospital Serena del Mar, en la Vía al Mar, por varios familiares.

La segunda versión relata que el agresor y la víctima no tuvieron ninguna discusión y que todo se dio en un acto de intolerancia y descontrol del sujeto armado ya que Eduardo y él no tuvieron ningún tipo de problema o pelea. Lea: Ambulancia arrolló y mató a hombre en Pie del Cerro: su familia no aparece

Medios de esa población dijeron que, supuestamente, el victimario fue capturado por la Policía, pero la institución no ha entregado un reporte oficial sobre este hecho. La víctima está siendo sometida a varios procedimientos médicos.