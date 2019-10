Cinco hombres saquean casa de pareja en islas del Rosario

La seguridad en las Islas del Rosario se ha visto vulnerada por la delincuencia común. El último hecho ha dejado como víctima a una pareja en la Playa Manta que ha perdido todas sus pertenencias en cuestión de minutos.

A eso de la 1:30 de la madrugada de ayer, cuando Roger Morales y su mujer Alexandra Medrano estaban acostados, fueron sorprendidos por cinco delincuentes que llegaron hasta ese lugar en una embarcación. Los sujetos ingresaron a la fuerza a la casa de los afectados y con gritos y amenazas los amedrentaron. Luego, los amarraron con zunchos.

Según denunció Morales, tres de los delincuentes tenían armas de fuego, mientras que los otros dos portaban machetes y eran los encargados de revisar la casa y cargar los elementos de valor.

“Las voces no eran conocidas, pero por el acento creo que algunos eran venezolanos. Ellos me amenazaron de muerte y luego me golpearon todo”, narró la víctima a sus parientes. Al hombre lo golpearon tan fuerte que, al parecer, le fracturaron unas costillas. Agregó que los sujetos se llevaron joyas, televisores, abanicos y un convertidor de corriente que se utilizan para los paneles solares.

Una vez obtuvieron lo que querían, los ladrones salieron huyeron en la misma embarcación en la que llegaron. Varios minutos después, desnudo y con miedo, Roger salió a buscar ayuda con un primo para ayudar a su mujer, pero mientras iba se percató de varias personas de la isla que estaban “como vigilando”, lo que le hace sospechar que habrían personas nativas involucradas en el hecho, por lo que le pide a las autoridades que indaguen más a fondo.

Roger fue trasladado a un centro médico en Cartagena para ser atendido por sus lesiones.