Comandante de Policía de Sucre pide a sus hombres extremar seguridad ante “plan pistola”

El comandante de la Policía en Sucre, coronel Juan Carlos Ramírez, alertó a todas su unidades a través de un audio enviado a los diferentes comandos del departamento, para que tomen medidas especiales de seguridad, tras supuestamente confirmar un “plan pistola” en contra el organismo armado.

“Señores oficiales en este momentos siendo las 9:22 horas del 14 de febrero del 2021, recibo nuevamente información de inteligencia sobre más acciones contra uniformados”, dice apartes el mensaje de voz en el cual el oficial enfatiza “hay que extremar al máximo las medidas de seguridad”.

Ramírez pidió a sus hombres desplazarse vestidos de civil cuando no estén de servicio y en lo posible no movilizarse por las vías, si lo deben hacer, solo sea en horas laborales y con los respectivos elementos de protección y seguridad para no ser objeto de la supuesta amenaza contra la Policía Nacional.

El Coronel Juan Carlos Ramírez indica en el audio interno, que la institución recibió una primera alerta el pasado domingo antes de ocurrir el asesinato de los dos policías en el municipio de Guaranda. “Algunas personas no toman ese tipo de informaciones de la debida forma y no ajustan los protocolos de seguridad operacional”, dijo.

El supuesto “plan pistola” sería una venganza del Clan del Golfo por el asesinato de su líder Nelson Darío Hurtado Simanca, alias “Marihuano”, mano derecha de alias Otoniel (máximo jefe del ese grupo armado organizado), dado de baja en la vereda Buenavista del municipio de Riosucio (Chocó).

“Hay una amenaza seria, frente a una oleada de atentados frente a uniformados que den la oportunidad para que eso se materialicen, por favor señores oficiales dejen las respectivas constancias, hagan anotaciones y notifiquen de manera directa a todas sus unidades”, expresó Ramírez.